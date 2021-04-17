خامنئي يطلب من الجيش الإيراني “رفع الجاهزية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الجيش الإيراني لرفع جاهزيته إلى المستوى المطلوب، والقيام بدوره المؤثر في أداء المهام”.

وأكد علي خامنئي في رسالة وجهها إلى قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية، أن “جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضر في الساحة، وهو على أهبة الاستعداد لتأدية المهام التي يكلف بها”.

وقال خامنئي: “تحياتي لكل جنود الجيش الأعزاء وعوائلهم المحترمة، اليوم فإن الجيش موجود في الساحة، ومستعد لأداء المهام، اعملوا على رفع هذه الجاهزية حسب المطلوب للقيام بدوره المؤثر”، وذلك بحسب وكالة “أنباء فارس”