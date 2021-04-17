45 حادثة في شهر.. رقم مرعب لحوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - سلط تقرير لشبكة “سي إن إن” الأميركية، الضوء على حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وقال التقرير الولايات المتحدة شهدت في هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، وذلك بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث “Gun Violence Archive”.

بالإضافة أن الولايات المتحدة شهدت منذ 16 مارس الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها ما حدث في موقع لشركة “فيديكس”، في مدينة إنديانابوليس الأميركية، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.

وصنّفت “سي إن إن” حادث إطلاق النار بوصفه “جماعيا”، إذا شهد وفاة أو إصابة أربع أشخاص أو أكثر، باستثناء منفذ الهجوم.

وفيما يلي قائمة بآخر 10 حوادث إطلاق النار الجماعي من بين الـ45 المسجلة في أميركا منذ 16 مارس:

15 أبريل إنديانابوليس

الحادث وقع في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص، وانتحار منفذ الهجوم.

15 أبريل بينساكولا، فلوريدا

أصيب في الحادث 6 أشخاص.

15 أبريل واشنطن

تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في شمالي العاصمة الأميركية.

13 أبريل بالتيمور

قالت قوات الشرطة إن شخصين فتحا النار على مجموعة من الأفراد، الأمر الذي تسبب بإصابة 4 منهم.

12 أبريل شيكاغو

شهد طريق إيزنهاور السريع إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 ووفاة شخص، وصدم سيارة لشخص خامس في الموقع.

11 أبريل ويتشيتا، كانساس

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بحفل منزلي بويتشيتا.

11 أبريل سياتل

حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في موقف سيارات بمركز تجاري، إصابة طفل وثلاثة أشخاص آخرين.

10 أبريل ممفيس، تينيسي

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم أم وطفل، بعد تبادل إطلاق نار في أحد أحياء ممفيس.

10 أبريل كوشكونونغ، ميسوري

استجابت الشرطة لبلاغ بإطلاق نار في كوشكونونغ، وكشفت التحقيقات إصابة 4 أشخاص في الحادث.

10 أبريل ألينديل ميشيغان

أسفر حادث إطلاق نار بعد حفلة منزلية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، في حين أصيب آخر بجروح خطيرة.