شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إطلاق سراح قنصلها فى سان بطرسبرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم السبت، أن القنصل الأوكرانى الذى كان محتجزاً فى وقت سابق فى سان بطرسبرغ، ألكسندر سوسونيوك ، أُطلق سراحه.

وقال نيكولينكو لوكالة "إنترفاكس": "احتجز ضباط إنفاذ القانون الروس موظفاً فى القنصلية العامة لأوكرانيا فى سانت بطرسبرغ لعدة ساعات، وهو الآن فى المؤسسة الدبلوماسية الأوكرانية، ويجرى التحقيق فى ظروف الاحتجاز، وفى المستقبل القريب سيقرر الجانب الأوكرانى شكل الرد على هذا الاستفزاز مع مراعاة الممارسات القائمة".