الحوثيون يعلنون قصف 'هدف حساس' في السعودية

وكتب المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

ولم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.

