التحالف الدولي يقدم أسلاك شائكة وموانع سلكية لتأمين الحدود العراقية

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوات التحالف الدولي قدمت عددا من المواد التي تساهم في عملية ضبط الحدود وبالأخص الحدود العراقية السورية".

وبينت، أن "قوات التحالف منحت أسلاك شائكة وموانع سلكية تعتبر هذه هي الدفعة الأولى من سلسلة دفعات سوف تستلمها القوات الأمن العراقية".

