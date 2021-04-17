انت الان تتابع خبر طاقم تحكيم عراقي يقود لقاء النصر السعودي والسد القطري في ابطال آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-17 | 13:44
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كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة قمة اسيوية خليجية ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
ويلتقي فريقا نادي النصر السعودي ونادي السد القطري هذا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.
وسيتألف طاقم تحكيم المباراة من الحكم الدولي علي صباح يساعده حيدر عبد الحسن وامير داود وحكم رابع علي السماهيجي فيما سيكون مقيم الحكام الكويتي سعد كميل .
وسيتألف طاقم تحكيم المباراة من الحكم الدولي علي صباح يساعده حيدر عبد الحسن وامير داود وحكم رابع علي السماهيجي فيما سيكون مقيم الحكام الكويتي سعد كميل .
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