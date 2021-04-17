"هاريس ستموتين".. تهديد بقتل نائبة بايدن والقضاء يتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركت السلطات الأمريكية للتحقيق في صحة شكوى جنائية تتهم سيدة أمريكية بالتهديد بقتل كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ورد بالشكوى المقدمة أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، أن نيفيان بيتي فيليبس وجهت، عن عمد وقصد، تهديدات بالقتل والأذى الجسدي لنائبة الرئيس، بما ينتهك القانون الأمريكي.

وأشارت الشكوى إلى أنه تم، في 3 مارس/آذار الماضي، إخطار العميل الخاص ديفيد بالينجر بشأن التهديدات بقتل هاريس، والتي أرسلتها إلى زوجها المسجون في إصلاحية واكولا عبر تطبيق حاسوبي يسمح بمشاركة الوسائط بين السجناء والموجودين خارج السجن.

وجرى تكليف عميل خاص من الخدمة السرية بالقضية، وحصل على مقاطع فيديو وصور أرسلتها فيليبس إلى زوجها.

وذكرت الشكوى أن مقاطع الفيديو، المتعلقة بالقضية، تظهر فيها فيليبس وهي تشكو وتتحدث بغضب أمام الكاميرا بشأن كراهيتها للرئيس جو بايدن ونائبته هاريس، من بين آخرين. وفي تلك المقاطع أيضًا، هددت فيليبس بقتل هاريس.

وفي واحدة من تلك المقاطع، قالت فيليبس: "كامالا هاريس ستموتين. أيامك معدودة بالفعل"، بحسب ما جاء بالشكوى.

وفي فيديو بتاريخ 18 فبراير/شباط الماضي، قالت فيليبس: "أقسم بالله، اليوم هو اليوم الذي ستموتين فيه. 50 يومًا من اليوم"، وبعدها بأربعة أيام، تقدمت للحصول على ترخيص سلاح.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، ذهبت عناصر الخدمة السرية والمحققون من شرطة "ميامي ديد" إلى محل إقامة فيليبس لمحاولة استجوابها، لكنها رفضت التحدث معهم وقتها، بحسب الشكوى.

وتابعت الشكوى: "بعد يومين، تلقيت مكالمة من فيليبس، التي اشتكت من أن صاحب عملها أعطاها إجازة"، ويوم 6 مارس/آذار، ذهب عميل من الخدمة الخاصة للتحدث مع فيليبس بمنزلها.

وقالت فيليبس إنها كانت غاضبة وقتها من أن هاريس أصبحت نائبة الرئيس، لكن ذلك انتهى الآن، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن هاريس لم تكن "سمراء" بالفعل، وكيف وضعت نائبة بايدن يدها بحقيبتها بدلًا من الكتاب المقدس خلال التنصيب.