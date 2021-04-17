شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستضيف فيينا قمة بوتين - بايدن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس استعداد فيينا لاستضافة لقاء قمة محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. وقال كورتس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت) إن فيينا تعد حاليا ضمن المدن التي قد تستضيف القمة، مضيفا: «بدأنا اتصالات مع الجانبين الروسي والأمريكي بشأن إمكانية عقد اللقاء». وشدد كورتس على أن النمسا لا تلعب دور الوسيط بين موسكو وواشنطن، معتبرا أن هذا اللقاء أينما عُقد سيجلب منفعة للعالم أجمع وأوروبا بأكملها، وبطبيعة الحال إذا عُقد في فيينا فإنه سيكون شرفا عظيما لنا.

واقترح بايدن في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع بوتين الثلاثاء الماضي عقد لقاء شخصي بينهما في دولة ثالثة، وذلك بعد أن طرح الرئيس الروسي في السابق مبادرة مماثلة.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات بين البلدين وفرض إدارة بايدن أخيرا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ما دفع موسكو إلى الرد بالمثل.