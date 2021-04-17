شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 محتجين في بنغلاديش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الشرطة في بنغلاديش، أن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا بالرصاص وأصيب عدد آخر كبير اليوم (السبت) بعد أن فتحت عناصر الأمن النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور في محطة كهرباء تعمل بالفحم تساعد الصين في إنشائها في جنوب شرق البلاد.

وقال المسؤول المحلي في الشرطة عزيز الإسلام: إن رجال الشرطة اضطروا لإطلاق النار عندما هاجمهم المحتجون في محطة الكهرباء الجاري تشييدها في شيتاغونغ، مضيفاً: لقي 4 حتفهم وأصيب كثيرون، نحاول السيطرة على الموقف في الوقت الراهن.