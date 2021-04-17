شكرا لقرائتكم خبر عن من هو مفجر منشأة «نطنز» الإيرانية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت السلطات الإيرانية اليوم (السبت)، هوية المشتبه به في تفجير منشأة نطنز النووية. وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في تقرير له، أن نظام الملالي توصل إلى هوية المشتبه به المدعو رضا كريمي. وأوضح أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل. وشدد على أن «الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية». وكانت إيران أعلنت سابقاً أن المشتبه به كان يعمل ضمن الفرق الهندسية في المنشأة.

