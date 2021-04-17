الشرطة تقتل 4 في اشتباك مع عمال ببنجلادش

داكا – رويترز

قالت الشرطة إن 4 على الأقل قُتلوا بالرصاص وأصيب عدد آخر كبير، السبت، بعد أن فتحت الشرطة النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور في محطة كهرباء تعمل بالفحم تساعد الصين في إنشائها في جنوب شرق بنجلادش.

وقال عزيز الإسلام وهو مسؤول محلي في الشرطة إن رجال الشرطة اضطروا لإطلاق النار عندما هاجمهم المحتجون في محطة الكهرباء الجاري تشييدها في شيتاجونج. وأضاف: «لقي أربعة حتفهم وأصيب كثيرون... نحاول السيطرة على الموقف».