شكرا لقرائتكم خبر عن مطلق النار في إنديانابوليس كان موظفاً سابقاً في «فيديكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

ذكرت السلطات الأمريكية، الجمعة، أن المهاجم الذي قتل 8 أشخاص بينهم 4 من طائفة السيخ، بالرصاص في أحد مراكز «فيديكس» في مدينة إنديانابوليس كان موظفاً سابقاً في مركز فرز الطرود في شركة نقل البريد.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مركز فرز البريد عندما فتح الرجل النار عشوائياً ليل الخميس الجمعة.

وذكرت منظمة «تحالف السيخ» أن أربعة من القتلى ينتمون إلى هذه الطائفة التي لها حضور قوي في ولاية إنديانا.

وحوالي الساعة 23,00 (03,00 ت غ) نزل الرجل المسلح ببندقية هجومية من سيارته و«بدأ في إطلاق النار عشوائياً أولاً في ساحة انتظار السيارات» ثم في المستودع «قبل أن يقتل نفسه» كما قال كريغ ماكارت مسؤول شرطة إنديانابوليس في مؤتمر صحفي.

وعثر على جثث ثمانية قتلى قالت الشرطة إن أعمارهم تتراوح بين 19 و74 عاماً.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار يدعى براندون سكوت هول ويبلغ من العمر 19 عاماً. وقالت السلطات الجمعة إنه عمل في مركز الفرز نفسه في شركة فيديكس في 2020.

وأكد ماكارت أن المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من كشف دوافعه، لكنه أشار إلى أنه كان معروفاً من قبل الشرطة. وأضاف أن «مئة شخص على الأقل كانوا موجودين في المستودع عند وقوع الهجوم».