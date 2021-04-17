مسلحون يهاجمون بئري نفط بشمال العراق دون التأثير في الإنتاج

كركوك – رويترز

قالت وزارة النفط العراقية، السبت، إن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل باي حسن شمال البلاد دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير في الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم لم يتسبب في حدوث حريق أو أي أضرار ولم يؤثر في الإنتاج أو يوقف ضخ النفط.