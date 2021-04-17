شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجمون بئري نفط بشمال العراق دون التأثير في الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
17 أبريل 2021
14:16 مساء
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كركوك – رويترز
قالت وزارة النفط العراقية، السبت، إن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل باي حسن شمال البلاد دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير في الإنتاج.
وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم لم يتسبب في حدوث حريق أو أي أضرار ولم يؤثر في الإنتاج أو يوقف ضخ النفط.
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