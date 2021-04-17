شكرا لقرائتكم خبر عن سلالات جديدة للسل في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت دارسة جديدة من معهد بيولوجيا الأنظمة التكاملية الذي تشرف عليه جامعة فالنسيا، والمجلس القومي للبحوث الإسبانية، وجود سلالة جديدة لمرض السل أطلق عليها «Lineage 9 (L9)»، وذلك بعد تحليل 675 جينوماً في الجزء الشرقي من القارة الإفريقية، خلال البحث عن البكتيريا المسببة لمرض السل، واكتشفوا صلات وأوجه تشابه مع بكتيريا «L6».

ويهدف البحث إلى توسيع المعلومات المتعلقة بعلم الوراثة وجغرافيا السلالات والتاريخ التطوري لبكتيريا «M. africanum» الإفريقية، وكانت هذه البكتيريا سبباً للوفيات أكثر من أي مرض آخر مُعدٍ حتى ظهور مرض «السارس CoV-2»، وهي من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وقالت د. ميريا كوسكولا، من المعهد: «الفهم الجيد لأي مرض يستلزم معرفة جميع خصائصه وفروعه وتحولاته، خاصة في حالة مرض السل في إفريقيا، حيث تتأثر العدوى التي يسببها هذا النوع من البكتيريا الممرض بشدة ولا يمكن تجاهله».

وأضافت: «كان الهدف الآخر للبحث هو استخدام الجينوم لاستنتاج مقاومة السلالة الفرعية L5 لبعض المضادات الحيوية، وهو جانب عرض في دراسات سابقة بمجموعات بيانات أصغر وأقل تنوعاً، ولكن لم يؤكد بكميات أكبر من البيانات».