شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 9.6 مليون جرعة لقاح "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

تجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، 9.6 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 111,779جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الجمعة 9,601,463 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 97.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.