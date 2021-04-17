شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد جدة يتهم لاعبيه بعدم النضج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وصف البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة لاعبي فريقه بعدم النضج بعد التعادل 0-0 مع الباطن صاحب المركز الثالث عشر في الدوري السعودي، وجاءت تصريحات كاريلي بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة ضمن الجولة 26.

وفرط الاتحاد بعد تلك النتيجة في معادلة نقاط الهلال والشباب في الصدارة برصيد 48 نقطة حيث كان ذلك سيمنحه أفضلية الفوز عليهما إذا استمر التساوي النقطي حتى آخر المشوار.

وبرر كاريلي وصفه للاعبيه بأنهم اعتقدوا بعد الفوز على الهلال 2-0 بأن كل الخصوم سيتمكنون من الفوز عليهم بسهولة.

وبدا العميد في غير يومه وأهدر فهد المولد انفرادين محققين بمرمى حارس الباطن مارتن كامبانيا لكنه في كل مرة سدد عالياً.

وشهدت انطلاقة الجولة التي تقام منقوصة 3 مباريات بسبب ارتباط النصر والهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا فوزاً قاتلاً للرائد على حساب القادسية 1-0 سجله كريم البركاوي في الدقيقة 96 ليتقدم بفريقه نحو منطقة الأمان برصيد 35 نقطة في المركز السابع وبقي القادسية على 34 نقطة.

وأكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الكولومبي دانيالو اسبريلا في الدقيقة 67.

وتقام مساء السبت مباراتان عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات، تجمعان بين الوحدة صاحب المركز قبل الأخير والفتح العاشر، والاتفاق السادس مع ضمك الرابع عشر، والعنوان الرئيسي للمباراتين هو البحث عن نقاط الأمان وتحسين المواقع.