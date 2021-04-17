يقطع 614 كيلومتراً سيراً بزي دب

إعداد: مصطفى الزعبي

ينتهي جيسي لاسيوس (33 عاماً) من رحلته التي يقطعها سيراً على الأقدام بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو الأمريكية في رحلة تزيد على 614 كيلومتراً، في21 أبريل الجاري، مرتدياً زي دب. وأخبر بأن هدفه بصفته بيرسون، نشر الفرح لمن يشاهده، على الرغم من أن رحلته محفوفة بالعقبات بما في ذلك القوانين السائدة في ظل أزمة فيروس «كوفيد ـ 19»، وإغلاق الطرق، إضافة إلى صعوبة التضاريس. وطلب الشاب من متابعيه أن يساندوه بتوفير الطعام والتكاليف.

وتواصل معه قسم شرطة لوس أنجلوس أثناء سيره أول أمس، للتأكد من صحته وسلامته، وجاء في تغريدة رئيس مكتب الشرطة: «نتمنى له السلامة». وكان الشاب شارك في سباق ماراثون في عام 2020 وهو يرتدي زي أطلق عليه «بيرسون».