فودن يتهم شركة تدير حسابه الرسمي بكتابة تغريدة لمبابي

متابعة: ضمياء فالح

أكدت شركة Ten Toes Media حصولها على موافقة الإنجليزي فيل فودن (20 عاماً) نجم مانشستر سيتي وممثليه قبل نشر التغريدة التي أثارت غضب اللاعب عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وحجز مواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان فودن عبر عن استيائه من تغريدة على حسابه الرسمي كتب فيها «مبابي، هل أنت مستعد؟» مرفقة بإيموجي مصافحة، وقال إن التغريدة لا تعبر عن شخصيته لذا قرر الخميس مقاطعة تويتر لكن شركة «Ten Toes Media» التي تدير تويتر في لندن ردت ببيان رسمي.

وورد في بيان الشركة التي تدير حسابات اللاعبين الرسمية مقابل مبلغ يتراوح بين ألف و4 آلاف استرليني شهرياً حسب مستوى الخدمات: «نشعر بالحزن لما آلت إليه الأمور لكن سياستنا منذ تأسيس الشركة تشترط الحصول على موافقة مسبقة من اللاعب الموهوب ووكيل أعماله قبل النشر بدون استثناء ونعتمد هذا منذ 4 سنوات، فيل فودن شخصية مميزة ولاعب كرة قدم رائع ونتمنى له كل التوفيق مستقبلاً».

ويتابع فودن على تويتر نصف مليون شخص ويفوض فرعها في لندن، أسوة بهاري كين وأندي روبرتسون وألكسندر أرنولد وفكتور ليندلوف، إدارة حسابه وألغيت التغريدة المثيرة للجدل قبل منتصف الليل لأن ممثلي اللاعب يعتقدون أنها تشير لاستسلام فودن أمام مبابي، ونصح جوارديولا مدرب سيتي نجمه بترك قدميه تتحدثان عنه وقال: «الأمر لا يتعلق بمسلمات الماضي بل بما يحصل على العشب، لاعبو كرة القدم يجب أن يثبتوا مهاراتهم كل يوم وكرة القدم لعبة تعتمد على الحاضر، في عالمنا اليوم يدور الحوار على مواقع التواصل بينما الطريقة الوحيدة للاعبين في الرد هي على أرضية الملعب».

من جانبه، حث جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل سكاي سبورتس النجوم على إدارة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنفسهم لضمان أكبر قدر من المصداقية والتفكير المستقل، وكتب في تغريدة: «شباب، لا تتركوا حساباتكم بأيدي شركات السوشيال ميديا بل أديروها بأنفسكم، حسابكم هو صوتكم وليس صوت شخص آخر».

وكان نيفيل أشار مسبقاً إلى نشر العديد من لاعبي منتخب إنجلترا نفس التغريدة غالباً عقب الفوز على ألبانيا في مارس لأن القائمين على حساباتهم من شركة واحدة.

وفي سياق متصل، أكد نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز استعداده لبدء محادثات مع لاعب وسطه المميز لتمديد بقائه حتى 2026 مقابل 100 ألف استرليني أسبوعياً، وهو 3 أضعاف ما يحصل عليه اللاعب الشاب حالياً (30 ألف استرليني).

وكان فودن التحق بأكاديمية سيتي في فريق دون الـ9 سنوات ويخشى النادي فقدانه لكبار الأندية الأوروبية التي تراقبه عن كثب خصوصاً بعد مساعدته فريق المدرب جوارديولا للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين في الذهاب والإياب أمام دورتموند رغم وجود العملاق هالاند ناهيك عن افتتاح سجله الدولي مع المنتخب بهدفين أمام آيسلندا في نوفمبر، ومن المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً في بطولة أمم أوروبا في الصيف.