شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة..تغطية كافة القرى بالصرف الصحى ضمن المستهدف و299 مشروعا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة.

ومن بين المستهدفات فى تحسين الحياة المعيشية لأهالى الريف، تغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% خلال 3 سنوات، وقد حدث تحسن فعلى فى معدل التغطية فى عدد من القرى المستهدفة بحوالى 64 ٪، والانتهاء من إنشاء 30 مشروع صرف صحى حسب المعلن من وزارة التخطيط.

وتضمنت خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021-2022، استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 266 مشروعا باعتمادات 12.2 مليار جنيه، ووفق البيانات المعلنه فإنه تحتاج 63.1% من القرى إنشاء شبكة صرف صحى.

ويتمثل دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصميم استمارة موحدة وشاملة لتجميع البيانات التى ترصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس الأثر على "معدلات الفقر/ البطالة/ حالة التنمية"، مضيفة في هذا الصدد أنه جار تطوير الاستمارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رأي الوزارات، وجار تصميم استمارة جديدة لقياس الأثر على معدل البطالة والعمل اللائق في الريف المصري، وهي الأولى من نوعها.