شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات ريادة الأعمال معفاة من رسوم تسجيل براءات الاختراع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات، المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون والتي جاء نصها كما يلى:

المادة 25 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة:

تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.