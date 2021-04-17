كسر بالخط الرئيسي وراء ضعف مياه الشرب بمدن خليج السويس في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، اليوم السبت، بيانًاتناشد فيه المواطنين بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو تخزين المياه اللازمة، لضعف ضح المياه للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، لوجود كسر في الخط الرئيسي عند نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه سيجري ضخ المياه بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث في الخط الرئيسي عند نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه سيجري الدفع بسيارات مياه تجوب القرى التابعة لللمدينة، لتزويد المواطنين بكميات المياه التي تكفيهم على مدار اليوم.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية، واستدعاء المعدات اللازمة والدفع بحفار وسيارة مجهزة بـ2 طلمبة غاطس، للسيطرة على الوضع وإصلاح العطل في أقرب وقت ممكن.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح لها اليوم، أنه جرى الدفع بفريق من الفنيين فور تلقي البلاغ لموقع الكسر، للوقوف على سبب الكسر وإصلاحه، وضخ المياه مرة ثانية لكافة مدن خليج السويس بالكامل.