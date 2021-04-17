بمناسبة العيد الوطني لسوريا.. روحاني يُهنئ بشار الأسد والسوريين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد والشعب السوري.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، جاء ذلك بمناسبة العيد الوطني في سوریا.

وأعرب روحاني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيّمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

كما تمنى الصحة والتوفيق للرئيس بشار الأسد والتقدم والنجاح للشعب السوري.

وتحتفل سوريا، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها حيث تعتبر المناسبة عطلة رسمية في البلاد.

ويحتفل السوريون في 17 أبريل من كل عام بذكرى عيد الجلاء، الذي تجسد بالتضحيات التي قدمها السوريون عام 1946، لطرد المستعمر الفرنسي من أرض سوريا.