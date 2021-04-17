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المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات المغربية أمس الخميس، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، وذلك للحدّ من تفشي فيروس .

 

وقال المكتب الوطني للمطارات إنه ابتداء من 16 أفريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا وبلغاريا وقبرص وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، حسبما نقل موقع "هسبريس".

 

وكانت السلطات المغربية قد مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي إلى غاية 21 ماي 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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