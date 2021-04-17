قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما يعتزم حضور قمة “آسيان”

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، تاني سانغرات، اليوم السبت، أن قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ، سيحضر قمة لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأسبوع المقبل.

وقال سانغرات في تصريح أمام الصحفيين إن“قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ“.

ومن المقرر عقد قمة لدول آسيان العشر، في 24 نيسان/أبريل، في جاكارتا للتباحث في الوضع في بورما بعد انقلاب، الأول من شباط/فبراير، الذي أطاح بالزعيمة البورمية أونغ سان شو تشي.

ويأتي تأكيد حضور قائد المجموعة العسكرية في اجتماع جاكارتا الذي سيكون أول زيارة له إلى الخارج، بالتزامن مع إعلان الإفراج عن حوالي 23 ألف سجين بمناسبة الاحتفالات بالسنة البوذية الجديدة.

ولم تحدّد السلطات ما إذا سيكون بين المساجين المحررين، مدنيون أو صحفيون أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة أثناء التظاهرات الاحتجاجية الشعبية ضد الانقلاب.