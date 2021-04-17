إيران تكشف هوية المتورط في هجوم نطنز.. وتنشر صورته

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

زعمت السلطات الإيرانية اليوم السبت أنها تمكنت من تحديد هوية المشتبه به بتفجير منشأة نطنز النووية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريراً أكد فيه أن السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو ؤ.

كما أضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل. وشدد على أن “الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية”.

اتهام إسرائيل وتوعد

وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان يعمل ضمن الفرق الهندسية في المنشأة.

كما اتّهمت يوم الاثنين الماضي إسرائيل بالتورط في الهجوم الذي وقع الأحد متوعدة إياها بـ”الانتقام”، وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين السلطات الإيرانية والقوى الغربية عام 2015.

فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن الإسرائيليين قاموا “برهان سيئ جدا”. وقال في مؤتمر صحافي من طهران حينها “ظنوا أن ما قاموا به في نطنز سيلعب ضد إيران.. أؤكد لهم أن نظنز ستنتقل في المستقبل القريب إلى أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، فلقد قام الإسرائيليون برهان سيئ جدا”.

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها زاروا مصنع نطنز بعد التفجير، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت “فرانس برس” في حينه.

إلا أن طهران أعلنت أمس أنها بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم في المنشأة بنسبة 60%، كرد على الهجوم المذكور، ما استدعى انتقادات أوروبية، لا سيما أن تلك الخطوة تزامنت مع استمرار المفاوضات في فيينا.