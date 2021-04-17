المستشارة الألمانية ميركل تحث البرلمان الألماني الموافقة على قرارات جديدة لمواجهة كورونا

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المشرعين في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الموافقة على قرارات جديدة من شأنها أن تسمح لها بفرض الإغلاق وحظر التجول بسبب الوباء في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت ميركل في كلمتها امام البرلمان، اليوم، "إن عمليات الإغلاق وحظر التجول ضرورية لكسر الموجة الثالثة من وباء كورونا، وإن غالبية الألمان يؤيدون إجراءات أكثر صرامة".

واضافت " أن فرض حظر التجول ليس شيئاً جديداً، ولكن تم وضعه بالفعل كإجراء في قانون الحماية من العدوى المعمول به حالياً، ويُجرى استخدامه بالفعل في العديد من الولايات منذ أشهر".

واشارت ميركل، الى أن مشروع القانون من شأنه أن يخرج البلاد من هذه "المرحلة الرهيبة" من تزايد أعداد الإصابات ومنع زيادة أخرى في عدد المرضى..لافتة الى ان الموجة الثالثة من الوباء تضع بلادنا في قبضتها بقوة.

وسجلت ألمانيا خلال اليوم الماضي، 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و247 حالة وفاة لترتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 3 ملايين و99273 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 79628 حالة.