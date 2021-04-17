زعيم المعارضة التركية يتحدى السلطات ببلاده بهذا الأمر

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو، رداً على تقديم طلب إلى البرلمان التركي لرفع حصانته، "لقد أُرسل طلب لرفع الحصانة، سيرفعون حصانتي! أروني إن كنتم تستطيعون".



وبحسب موقع "تركيا الآن" أضاف كليغدار في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الدولة ممتلئة بالمرضى وليس هناك مكان بالمستشفيات، وليس من الواضح أيضاً أين ذهبت الـ128 مليار دولار المفقودة من خزينة البنك المركزي، ولكنهم يداهمون أحزاب المعارضة بمنتصف الليل".

وأضاف كليغدار أنه يجب تغيير جدول الأعمال، وعدم الاعتماد على التصورات، والآن ماذا يفعلون؟ يرفعون الحصانة عني! ما يهم ليس كليغدار بل الدولة. كليتشدار فانٍ، فلتفعلوا ما تفعلوا ولتقولوا ما تقولوا".

يُذكر أن البرلمان التركي استقبل 10 طلبات لرفع الحصانة بحق نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، أبرزهم زعيم المعارضة التركية، كمال كليغدار أوغلو