روسيا تسجل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

أعلنت روسيا تسجيل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ 8995 إصابة في اليوم السابق ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 20 مارس الماضي و ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و693 ألفا و469 اصابة.



و ذكرت السلطات الصحية في روسيا في بيان لها أنه تم تسجيل 398 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 105 آلاف و 193 حالة وفاة مع تماثل 8832 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و319 ألفا و389 شخصا مع بقاء 268 ألفا و887 حالة نشطة.