غرق 41 مهاجرا قبالة سواحل تونس

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

لقي 41 مهاجرا على الأقل حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس.



وأعلنت كل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم في بيان مشترك انه تم انتشال 41 جثة على الأقل لأشخاص قضوا في حادث غرق مركب مهاجرين أمس قبالة سواحل محافظة صفاقس شرق تونس.

وكلّ المهاجرين من أصول إفريقية من بلدان جنوب الصحراء، انطلقوا على متن مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجرا في اتجاه السواحل الأوروبية.