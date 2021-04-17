شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة "آتشيه بيسار" الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم عدة مناطق في مقاطعة "آتشيه بيسار" بإقليم "آتشيه" الإندونيسي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع ضحايا في أعقاب الزلزال الذي لم يتسبب في حدوث أمواج مد (تسونامي).

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب غربي بلدة "جانثو" الواقعة بمقاطعة "آتشيه بيسار"، وعلى عمق بلغ 92 كيلومترا.