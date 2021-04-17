شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الروسى يعتقل القنصل الأوكرانى أثناء تلقيه معلومات سرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكرانى ألكسندر سوسونيوك، فى مدينة بطرسبورج، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.

وقال جهاز الأمن الفدرالي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، " إن القنصل تم إلقاء القبض عليه وهو متلبس أثناء تلقيه معلومات حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية".

وأكد الأمن الفيدرالى أن أنشطة سوسونيوك "معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانونى للموظفين الدبلوماسيين"، مضيفا أنه ستتم معاقبته وفقا للقانون الدولي.

ويتمتع الدبلوماسيون بحصانة فى البلد الذى يعملون فيه، وفى الوقت ذاته، تنص اتفاقية فيينا على أنه يمكن للسلطات المضيفة أن تحرم الدبلوماسيين من حق الإقامة فيها إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.