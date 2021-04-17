إيران تحدد هوية المسؤول عن تفجير "نطنز" وتؤكد فراره قبل العملية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت تحديد هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية.

وقال إنه "جرى تحديد هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي"، مشيرا إلى أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.



وأضح التلفزيون أن "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية".

وتفجير نطنز يعد ضربة قاصمة لإيران، إذ بات المفاعل الذي يعد عصبا نوويا لطهران يحتاج شهورا لتشغيله بحسب تقارير دولية.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها المنشأة لحادث فقد سبق أن أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مايو/أيار الماضي، عن وقوع "حادث" داخل منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان (وسط).

والمنشأة النووية التي شهدت انقطاعا مفاجئا في التيار الكهربائي، فجر الأحد، تضم 3 مبان مقامة تحت باطن الأرض على مساحة حوالي 100 ألف كم مربع، في حين ينشط بها ما لا يقل عن 16 ألف جهاز طرد مركزي بأنواع مختلفة بهدف تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يستخدم لتوليد الوقود بمحطات الطاقة النووية، وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لتصنيع أسلحة نووية.

وأمس أعلنت طهران أنها تمكنت من إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60% في خطوة أقلقت الدول الغربية الكبرى التي تخوض حاليا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

ويحتاج إنتاج أسلحة نووية يورانيوم مخصب بنسبة 90% بحسب الخبراء.