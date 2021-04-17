شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم..



أعلنت الوزارة عن إجراء 214,765 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 1,958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,545 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.