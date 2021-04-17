شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ 8995 إصابة في اليوم السابق ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 20 مارس الماضي و ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و693 ألفا و469 اصابة.



و ذكرت السلطات الصحية في روسيا في بيان لها أنه تم تسجيل 398 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 105 آلاف و 193 حالة وفاة مع تماثل 8832 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و319 ألفا و389 شخصا مع بقاء 268 ألفا و887 حالة نشطة.