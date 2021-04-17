«إيللي دو بون» بطلة كأس الوثبة بري السكب

توجت المهرة «إيللي دو بون» لسيرجيو رفائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جوليوم جودباي، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بري السكب لمسافة 1900 متر، الذي أقيم الجمعة بمضمار لاتست بوش الفرنسي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجائزته 14000 يورو، 8 أمهار ومهرات في سن أربع سنوات فقط، وتميز بالإثارة والتشويق والتكافؤ، طيلة مجريات السباق الذي أقيم على المضمار العشبي.

وانتهي السباق بعد فاصل من التحدي في المراحل النهائية بتفوق المهرة البطلة «إيللي دو بون» بفارق أقل من رأس عن «ام اتش الساكب» لندا موصولي، بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليان اوج، ومسجلة زمناً وقدره 2:04:77 دقيقة، وحلت في المركز الثالث المهرة «سبيليا» لمالكها يفيس بلانتان، بإشراف المدرب فيليب سوجرب وقيادة الفارس لوكاس ارماند.