انتقادات واسعة لزي بعثة كندا الأولمبي

الشارقة: ضمياء فالح

حصل زي بعثة كندا الأولمبي الرسمي لأولمبياد طوكيو 2021، على سيل من الانتقادات، ووصفه البعض بأنه «مستوحى من أزياء مول في الثمانينات».

الزي عبارة عن سروال أبيض من الجينز وتي شيرت أبيض، وجاكيت من الجينز الأزرق مزين بكلمات على شكل جرافيتي تحتفل بالشباب وحيويتهم، وسيرتديه رياضيو كندا في حفل افتتاح الأولمبياد وحفل ختامه، وهو من تصميم هدسون باي وليفي، وتم الإعلان عنه الخميس، لكنه لم يرق إلى مستوى التوقعات؛ إذ يبدو عادياً ومن دون لمسة إبداع تعكس البلاد وتاريخها. وتهافت الكنديون بالعشرات على انتقاد الزي وكتبوا: «الغوا الأولمبياد»، و«هل طلبت كندا زياً ثم حصلت على ملابس من المول؟»، و«الزي يذكرني بروبن سباركلز (مطرب بوب كندي في الثمانينات) في مسلسل How I Met Your Mother.

وعلق بعض الكنديون لصالح الزي وكتب أحدهم: «مناسب للشباب ومن السهل حمل الجاكيت إذا شعروا بالحر».