باخ يزور اليابان خلال مايو ويلتقي مع سوجا

طوكيو - رويترز

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، السبت، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان في مايو /أيار المقبل، بينما تسعى البلاد جاهدة لاحتواء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر قريبة من الحدث أن باخ سيشارك في مراسم متعلقة بمسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما يوم 17 مايو /أيار، وسيلتقي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في اليوم التالي.

وقبل أقل من 100 يوم من موعد انطلاق الدورة في العاصمة طوكيو تواجه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس وبناء على ذلك فرضت، الجمعة، إجراءات وقائية واحترازية على 10 مناطق في البلاد.

وقال سوجا الذي يزور الولايات المتحدة حالياً الجمعة إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ملتزم بتنظيم الألعاب بينما عبر بايدن عن دعمه لهذه الخطوة.