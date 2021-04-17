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سان جيرمان يمهل نيمار أسبوعين لحسم التمديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

17 أبريل 2021

13:23 مساء

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أمهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نيمار، أسبوعين فقط لحسم تمديد عقده الذي ينتهي في 2022، خشية عودته إلى .
وذكرت ليكيب الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي تشعر بالاستياء من ربط نجمها بالعودة للعب مع ورفاقه في الليجا، وتريد وضع حد لهذه الشائعات بتمديد عقده حتى 2027، في تاريخ أقصاه 28 أبريل الجاري، كي يركز النادي على مواجهاته المقبلة أمام سيتي في أوروبا، ومنافسته على اللقب المحلي الذي تفصله عنه 3 نقاط مع المتصدر، ليل، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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