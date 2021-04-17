سان جيرمان يمهل نيمار أسبوعين لحسم التمديد

أمهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نيمار، أسبوعين فقط لحسم تمديد عقده الذي ينتهي في 2022، خشية عودته إلى برشلونة.

وذكرت ليكيب الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي تشعر بالاستياء من ربط نجمها بالعودة للعب مع ميسي ورفاقه في الليجا، وتريد وضع حد لهذه الشائعات بتمديد عقده حتى 2027، في تاريخ أقصاه 28 أبريل الجاري، كي يركز النادي على مواجهاته المقبلة أمام سيتي في أوروبا، ومنافسته على اللقب المحلي الذي تفصله عنه 3 نقاط مع المتصدر، ليل، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.