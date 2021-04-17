الولايات المتحدة تدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

أعربت الولايات المتحدة الامريكية، عن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الأخير على مدينة جيزان، الذي هدد البنية التحتية المدنية.



وقالت الخارجية الأميركية في بيان صادر عنها، "إن هذه التصرفات من قبل الحوثيين، تعمل على استمرار الصراع في اليمن".

وأضافت" بينما يعمل المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، فإن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد هذه الجهود في الوقت الذي يوجد فيه التزام من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الآن".