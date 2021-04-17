السلطات الروسية تعتقل القنصل العام الأوكراني في سانت بطرسبرج

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

اعتقلت السلطات الروسية، القنصل العام الأوكراني في سانت بطرسبرج، لحصوله على "معلومات سرية خارج النشاط الدبلوماسي".



وبحسب وكالة أنباء تاس الروسية، السبت، فإنه تم اعتقال القنصل العام الأوكراني في سانت بطرسبرج، ألكسندر سوسونيوك، لدى لقائه بأحد المواطنين الروس.

وبررت السلطات الروسية اعتقال "سوسونيوك" بحصوله على معلومات سرية من قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون في البلاد.

وأظهرت صور عناصر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال اعتقالها الدبلوماسي الأوكراني في تصعيد غير مسبوق للأزمة بين البلدين.

ووفقا لمعلومات "تاس" فإن القنصل الأوكراني عقد اجتماعا يوم الجمعة مع مواطن روسي وحصل منه على معلومات "ذات طبيعة سرية".

وأكد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أن "نشاط القنصل يتعارض مع وضع العمل الدبلوماسي وله طبيعة عدائية واضحة تجاه موسكو".

وتعهدت السلطات الروسية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدبلوماسي الأوكراني وفقًا للقانون الدولي.

والجمعة، صعدت أوكرانيا من موقفها تجاه موسكو بطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم بلاده للناتو في ظل التهديد الروسي، وحث الأوروبيين على ترجمة "الأقوال لأفعال".

وكان زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قد دعوا روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على حدود أوكرانيا.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.