شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض اليوم السبت على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

هبطت المركبة الفضائية سويوز إم إس-17 في قازاخستان الساعة 0455 بتوقيت جرينتش وعلى متنها كيت روبينز رائدة الفضاء بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف. ورائدة الفضاء روبينز متخصصة في مجال الميكروبيولوجي (علم الأحياء الدقيقة) وأصبحت في عام 2016 أول شخص يضع تسلسلا للحمض النووي في الفضاء.

وكان الرواد الثلاثة في المحطة الفضائية منذ منتصف أكتوبر 2020.