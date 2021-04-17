شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير داعشي لأحد آبار النفط في كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مصادر في قيادة الشرطة العراقية اليوم السبت أن عناصر من تنظيم داعش قامت بتفجير أحد آبار النفط ضمن حقل باب حسن النفطي، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك.

وقالت المصادر إن مسلحين من داعش فجروا البئر رقم 105 ضمن حقل باب حسن النفطي الذي يخضع لحماية سكان المنطقة، ضمن عقود الحماية.

وأشارت المصادر إلى معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطي غربي كركوك .