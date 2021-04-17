بتهمة تلقي لقاح كورونا.. وقف رئيس بيرو السابق سياسيا لـ10 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منع الكونجرس في البيرو الرئيس السابق للبلاد السابق مارتن فيزكارا من تولي أي منصب عام لمدة 10 أعوام.

قرار منع "فيزكارا" يأتي على خلفية تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا العام الماضي قبل أن توفيره على نطاق واسع.

ويمتد الحظر المفروض على رئيس البيرو السابق، الذي قاد البلاد في الفترة من 2018 إلى 2020، جاء بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا نهاية العام الماضي من الشركة الصينية سينوفارم.

ويعني هذا أن فيزكارا (58 عاما) لن يكون قادرًا على شغل مقعد البرلمان الذي فاز به في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وتلقى فيزكارا اللقاح بينما كان لا يزال رئيسًا.

يذكر أن فيزكارا ليس السياسي الوحيد الذي تأثر بالحظر، فقد تم منع وزيرة الخارجية السابقة إليزابيث أستيتي من تولي أي منصب عام لمدة عام وتم أيضا منع وزير الصحة السابق بيلار مازيتي من تولي أي منصب عام لمدة ثمانية أعوام.

ونحو 500 سياسي ومسؤول وموظف مدني متورطون في فضيحة تلقي اللقاحات.

وعزل المشرعون فيزكارا العام الماضي بتهمة الفساد، وهو ما نفاه باستمرار. وكان قد اشتبك مرارا مع البرلمان خلال فترة رئاسته للبلاد.