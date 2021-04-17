شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يعزي ولي عهد بريطانيا في وفاة الأمير فيليب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي خالص تعازيه ومواساته إلى الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره.



وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «أعربت خلال اتصال هاتفي مع الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير فيليب، دوق أدنبرة، ونقلت إليه وإلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية تعازي رئيس الدولة.. واستذكرنا علاقات الصداقة والمواقف التاريخية في مسيرة الراحل..متمنين الصحة والسلامة للعائلة الملكية».

من جانبه عبر الأمير تشارلز عن شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه والعائلة الملكية.