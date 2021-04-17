دولة الإمارات تسرع خطى التحصين التام ضد الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في نسب الشفاء من فيروس «كورونا» المستجد، حيث حققت 96.8%، وفقاً لإحصاءات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك مقابل ٩٦.١% في السعودية و٩٣.٥% في الكويت و ٩٢.٥ % في البحرين و ٨٩% في قطر و٨٨.٨% في سلطنة عمان، وفقا للبيان.



ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الدولة أيضاً مركزاً ريادياً عالمياً في معدل توفير اللقاحات للسكان، حيث بلغ إجمالي عدد اللقاحات الممنوحة حتى أمس 9.489.684 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 95.95 جرعة لكل 100 شخص.

ويمثل ارتفاع المعدل اليومي لحالات الشفاء مؤشراً لكفاءة وفاعلية المنظومة الصحية في الدولة، وفاعلية استراتيجية محاصرة الفيروس، حيث وفرت الإمارات 6 عوامل رئيسية سرّعت عملية التعافي ومحاصرة الوباء، تمثلت في تبني العلاجات المبتكرة، وتكثيف الحملات الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد19»، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوصات، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.