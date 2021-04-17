روسيا توقف دبلوماسياً أوكرانياً بتهمة التجسس

سان بطرسبورغ - أ ف ب

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، السبت، عن أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي.

وأوضح البيان أن «دبلوماسياً أوكرانياً، قنصلاً في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ يدعى ألكسندر سوسونيوك أوقف الجمعة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي».