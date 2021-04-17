شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توقف دبلوماسياً أوكرانياً بتهمة التجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
17 أبريل 2021
12:15 مساء
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سان بطرسبورغ - أ ف ب
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، السبت، عن أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي.
وأوضح البيان أن «دبلوماسياً أوكرانياً، قنصلاً في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ يدعى ألكسندر سوسونيوك أوقف الجمعة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي».
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