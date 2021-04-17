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روسيا توقف دبلوماسياً أوكرانياً بتهمة التجسس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

17 أبريل 2021

12:15 مساء

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سان بطرسبورغ - أ ف ب
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، السبت، عن أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي.
وأوضح البيان أن «دبلوماسياً أوكرانياً، قنصلاً في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ يدعى ألكسندر سوسونيوك أوقف الجمعة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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