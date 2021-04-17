شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد المرأة المصرية من برامج الحماية الاجتماعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفادت المرأة من 89% من برامج الحماية الاجتماعية (2.25 مليون أسرة - 10 ملايين فرد) فى عام 2018 فقط، ومن أبرز برامج الحماية الاجتماعية ما يلى، وفقا لما رصدته دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

1- برنامج سكن كريم: ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا بالعيش في ظروف بيئية وصحية مناسبة، إذ يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، والتي تستفيد منه شريحة كبيرة من النساء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية، لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين خاصة النساء.

3- برنامج "2 كفاية" ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية.

4- إنشاء هياكل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة مثل وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات النوع الاجتماعي؛ إذ تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز التابعة لوزارة القوى العاملة، ووحدة النوع الاجتماعي بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء "وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة" تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى.

5- برنامج الشمول المالي للمرأة، وإعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية، في هذا الصدد تم توقيع بروتوكول الشمول المالي للمرأة بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة في سبتمبر 2017. ويأتي هذا البروتوكول في إطار مبادرة للتمويل متناهي الصغر بقيمة 6.1 مليار جنيه أطلقها البنك المركزي من أجل تحقيق الشمول المالي، بقصد ضمان التمويل المصرفي للمشروعات متناهية الصغر للنساء.