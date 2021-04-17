بايدن: من السابق لآوانه الحكم على نتائج المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه من السابق لأوانه الحكم على نتائج المفاوضات مع إيران، لافتا في الوقت نفسه إلى أنها مستمرة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا- وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه- اليوم السبت: أن "المناقشات مستمرة، وأعتقد أنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن نتائجها".

وأضاف "أننا لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60 في المئة.. إنه مخالف للاتفاقية".

ورحب الرئيس الأمريكي باستمرار المحادثات، قائلاً "مع ذلك نحن سعداء لدخول إيران في محادثات غير مباشرة معنا ومع شركائنا حول كيفية المضي قدما، وما هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى الاتفاق النووي.. دون أن نقدم تنازلات لسنا على استعداد لتقديمها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطوة إيران تدل على أن طهران ليست جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، قال بايدن إن "المناقشات جارية. أعتقد أنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن النتيجة. لكننا ما زلنا نجري محادثات".​