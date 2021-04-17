احتجاجات حاشدة في شيكاغو بعد مقتل صبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تظاهر مئات في شوارع مدينة شيكاغو الأميركية، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على آدم توليدو وذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار ويقتل الصبي البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية. وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك ، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.