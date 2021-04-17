الإمارات.. 102.340 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها الإمارات خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 102.340 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 9.489.684 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 95.95 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



و‌‎تماشياً مع خطة الوزارة ولتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 198.135 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.843 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 493.266 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة، بسبب تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.547 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1.506 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 476.518 حالة.